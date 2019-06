vor 12 Stunden Karlsruhe Anstrengung vermeiden: Warnungen vor Ozonkonzentration in der Luft

Bei den hohen Temperaturen ist die Ozonkonzentration in der Luft in Heilbronn und Eggenstein-Leopoldshafen (Landkreis Karlsruhe) am Dienstag gefährlich gestiegen. Auch an der Station Karlsruhe-Nordwest wurde der von der EU festgelegte Schwellenwert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft erreicht, wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mitteilte.