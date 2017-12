vor 1 Stunde Karlsruhe Angriff bei Fahrschein-Kontrolle: Mann wirft mit Stein nach Prüfern

Zu einem tätlichen Angriff auf drei Fahrscheinprüfer kam es am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Eckenerstraße in Karlsruhe. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.