Besucher des Karlsruher Christkindlesmarktes können an den ersten drei Adventssonntagen auf besondere Weise - und zwar in historischen Straßenbahnen - ins Stadtzentrum fahren. Zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt fahren die Museumsfahrzeuge alle 15 Minuten.

Die Straßenbahnen stammen aus den Jahren 1929 sowie 1930 und kommen in der Weihnachtszeit wieder zum Einsatz. Das teilt der Verein "Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV)" in einer Pressemitteilung mit.

Auf der vom TSNV und den Verkehrsbetrieben Karlsruhe möglich gemachten Adventsringlinie sind die Bahnen von 13 Uhr bis gegen 19 Uhr im 15-Minuten-Takt durch Karlsruhe unterwegs. Am vierten Advent werde nicht gefahren, da dieser auf Heiligabend fällt.

Im Uhrzeigersinn in die Innenstadt

Und das ist die Strecke: Vom Hauptbahnhof geht es im Uhrzeigersinn über die Karlstraße zum Europaplatz, von dort weiter zum Kronenplatz. Durch die Fritz-Erler-Straße und die Rüppurrer Straße steuern die Bahnen wieder den Bahnhofsvorplatz an. Der Karlsruher Christkindlesmarkt auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz ist ab den Haltestellen Marktplatz und Herrenstraße zu Fuß in wenigen Schritten erreichbar.

Aus betrieblichen Gründen werden die Haltestellen Karlstor und Poststraße nicht bedient, so der TSNV. Am Kronenplatz könne nur an der Haltestelle in der Kaiserstraße ein- und ausgestiegen werden. Wegen der unterschiedlichen Bahnsteighöhe halten die Museumstriebwagen am Kolpingplatz und an der Werderstraße im vorderen Bereich der Haltestelle, an der Mathystraße und an der Herrenstraße sowie am Rüppurrer Tor im hinteren Haltestellenbereich. Dort befinden sich jeweils die für die historischen Straßenbahnen geeigneten niedrigeren Bahnsteigabschnitte, teilt der TSNV weiter mit.

Auf der Adventsringlinie gilt der reguläre Tarif des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Fahrkarten sind, wie zu früheren Zeiten üblich, auch bei den Schaffnern an Bord erhältlich.