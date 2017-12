Sie umkreist die Erde mit bis zu 27.600 km/h und legt über sieben Kilometer in der Sekunde zurück. Die Internationale Raumstation ISS. In den Morgenstunden des 31. Dezember soll der Überflug der Internationalen Raumstation von Karlsruhe aus gut zu sehen sein - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Etwas mehr als 90 Minuten benötigt die Internationale Raumstation ISS, um die Erde einmal zu umkreisen. Mit knapp 28.000 Kilometern pro Stunde zieht die bemannte Raumstation ihre Kreise um die Erde, von der sie rund 400 Kilometer entfernt ist. Die ISS ist ein gemeinsames Projekt der US-amerikanischen NASA, der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, der europäischen Raumfahrtagentur ESA sowie der Raumfahrtagenturen Kanadas (CSA) und Japans (JAXA).

7.11 Uhr überfliegt ISS Karlsruhe

Seit 1998 befindet sich die Raumstation in der Umlaufbahn und hat bislang bei über 108.200 Erdumkreisungen über 4.600 Millionen Kilometer zurück gelegt. Übrigens auch ein Ex-Karlsruher war auf der Station mal zugange: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst arbeitete 2014 knapp sechs Monate auf der Internationalen Raumstation ISS und war einst Student am KIT und hat sein Diplom für Geophysik erlangt.

An Silvester wird die Flugbahn der Internationale Raumstation in den Morgenstunden in 400 Kilometer Höhe die Fächerstadt kreuzen. Wenn das Wetter mitspielt, stehen die Chancen gut, dass man die Raumstation zu Gesicht bekommt. Laut der ISS-Beobachtungswebsite Astro Viewer w ird die Raumstation ab 7.11 Uhr für zirka sechs Minuten zu sehen sein wird. Bevor sie über Weißrussland und der Ukraine wieder in den Erdschatten tritt und somit aus dem Sichtfeld verschwindet.

Die Grafik zeigt den voraussichtlichen Überflug der ISS am 31. Dezember 2017 über Europa. Vom Standpunkt Karlsruhe aus wird die Raumstation gegen 7.14 Uhr 89 Grad über dem Horizont stehen und damit am besten Sichtbar sein.

Wie gut man die Raumstation am Ende erkennt, hängt stark von den äußeren Bedingungen wird. Die Wetterstationen sind sich einig: Der Jahreswechsel in Karlsruhe wird wohl nass werden! In den frühen Morgenstunden wird leichter Regen erwartet. Zwischen 7 und 10 Uhr, also auch während des Überflugs der Raumstation, kann es aber auch zu Trockenphasen kommen. Dennoch werden wohl überwiegend Regenwolken, auch während des ISS-Überflugs, den letzten Tag des Jahres bestimmen.