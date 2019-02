vor 4 Stunden Stuttgart Am Montag in Nordbaden: Lehrer kündigen weitere Warnstreiks in Schulen an

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat die Lehrergewerkschaft GEW für die kommende Woche weitere Warnstreiks an Schulen angekündigt. Es werde zu Unterrichtsausfall kommen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung der GEW Baden-Württemberg.