vor 3 Stunden Karlsruhe Am Europaplatz: Jugendliche bewerfen Passanten mit Feuerwerkskörpern

Am Samstagabend haben Jugendliche am Europaplatz in Karlsruhe Feuerwerkskörper auf Passanten geworfen. Die Polizei sucht nun in einer Pressemitteilung nach Zeugen und möglichen Geschädigten, unter anderem nach einer Mutter mit Kinderwagen.