vor 4 Stunden Karlsruhe Am Entenfang: Jugendliche wird von Auto gestreift

Eine 14-jährige Jugendliche wurde am Montag "Am Entenfang" in Karlsruhe von einem Auto gestreift und leicht verletzt. Unstimmigkeit herrscht nun über die Anzeige der Lichtzeichenanlage. Es liegen unterschiedliche Angaben vor, wer Rot-/Grünlicht hatte.