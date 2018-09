vor 1 Stunde Karlsruhe Am Bordstein hängen geblieben: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 19-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagbend gegen 23.30 Uhr die L 623 zwischen Grünwettersbach Wolfartsweier, als er auf dem linken Gehweg der teils steil abfallenden Straße aus unbekannter Ursache rechts von dem Gehweg in Richtung Fahrbahn abkam. Dabei blieb er mit dem Pedal an dem erhöhten Bordstein hängen, wurde zurück auf den Gehweg geschleudert und stürzte schwer.

Wie die Polizei mitteilt, zog sich der Mann hierbei schwere Kopfverletzungen zu, er hatte kein Helm getragen. Zwei Verkehrsteilnehmer bemerkten den Schwerverletzten auf dem Gehweg liegen und verständigten die Rettungskräfte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Karlsruhe unter Tel. 0721-944840 in Verbindung zu setzen.