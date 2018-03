vor 29 Minuten Florian Kaute Karlsruhe Altglas in Karlsruhe: Stadträte wollen Container verschönern - oder entfernen

Die neu geregelte Altglas-Entsorgung in Karlsruhe beschäftigt nun auch die Stadträte: Eine Fraktion will wissen, welche Möglichkeiten der Anteilnahme an dem Prozess die Stadt hat. Diese Mitsprache halte sich aber in einem sehr begrenzten Rahmen, antwortet die Verwaltung.