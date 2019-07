Allergiepflanze Ambrosie verbreitet sich in Karlsruhe: Bürger sollen Funde melden

Derzeit verbreitet sich eine Pflanzenart in Karlsruhe, deren Blüte vor allem für Allergiker schwere Folgen haben kann: die Ambrosie. Begünstigt durch das feuchte und warme Wetter hat deren Blühsaison nun begonnen und ihre hochallergenen Pollen gelangen in die Luft. Die Stadt Karlsruhe bittet für die Bekämpfung der Pflanze die Bürger um Mithilfe.

Seit Jahren sind verschiedene Dienststellen der Stadt gemeinsam gegen das Ausbreiten der Ambrosie aktiv. Ziel ist, die Entwicklung der Blüte zu stoppen und die Verbreitung der Ambrosie einzuschränken. Denn: "Die hochallergenen Pollen können schwere gesundheitliche Folgen haben", gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt.

Samen überdauern bis zu 40 Jahre im Boden

Das Bekämpfen der Pflanze ist keine leichte Aufgabe: Die Samen können bis zu 40 Jahre im Boden überdauern, wo sie auf günstige Bedingungen zur Keimung warten. Deshalb ist die Stadt auf eine Mithilfe der Bürger angewiesen. Wer eine Ambrosie entdeckt, kann den Fund entweder beim Bürgertelefon unter der 115 oder per Mail direkt an den Umwelt- und Arbeitsschutz (umwelt-arbeitsschutz@karlsruhe.de) melden.

Das ist wichtig, denn neben der Verunkrautung von vielen landwirtschaftlichen Flächen ist vor allem die Gefahr für die menschliche Gesundheit ein Problem der Verbreitung. Die Pollen der Ambrosien sind hochallergen, sie können schon in geringer Konzentration in der Atemluft schwere Atemprobleme bis zum Asthma verursachen. "Augen- und Hautreizungen sind weitere mögliche Folgen des Kontakts mit Ambrosienpollen", so die Stadt.

Privatpersonen müssen Pflanzen selbst entfernen

Sobald der Fund beim städtischen Umwelt- und Arbeitsschutz eingeht, wird die für die Entfernung zuständige Stelle kontaktiert. Je nach Stadtort ist das entweder das Forst-, das Liegenschaftsamt, das Gartenbauamt oder auch städtische Gesellschaften wie die Volkswohnung.

Wenn Funde auf privatem Gelände gemeldet werden, könne der Umwelt- und Arbeitsschutz nur die Eigentümer anschreiben und bitten, sich um die verantwortungsbewusste Entfernung der Pflanzen zu kümmern. Eine rechtliche Handhabe hat die Stadt laut eigenen Angaben in einem solchen Fall nicht.