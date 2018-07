An der Linkenheimer Landstraße steht die hochallergene Ambrosia kurz vor der Blüte. Um das Freisetzen ihrer Blütenpollen zu verhindern, lädt der Umwelt- und Arbeitsschutz mit der Ortsverwaltung Neureut zu einem Zupftermin für Montag, 9. Juli ab 9 Uhr, bei der Bushaltestelle "An der Trift" ein.

Über den Termin informiert die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung. Das Zupfen sei eine effektive und wichtige Maßnahme, um die Verbreitung der Ambrosia einzudämmen, heißt es dort. In den letzten Jahren hätten die ausgerupften Pflanzen bis zu 20 Müllsäcke gefüllt. Gelingt es, die Blüte zu verhindern, so wird der Stadt zufolge auch die Samenproduktion der Pflanzen unterbunden. Seit Jahren engagiert sich hier die Neureuter Zupfgruppe an mehreren Terminen und Standorten im Stadtteil.

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren unterstützt die Ortsverwaltung Neureut die Helfer mit einem Fahrzeug, das den Verkehr an der stark befahrenen Linkenheimer Landstraße beruhigen soll. Der Umwelt- und Arbeitsschutz stellt Handschuhe, Mundschutz und Warnwesten, so die Stadt Karlsruhe.