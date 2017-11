Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) wollen in diesem Jahr einmal gemeinsam auch den Kleinsten eine besondere Freude machen und haben deshalb die Weihnachts-Aktion "KVV erfüllt Kinderträume" ins Leben gerufen.

Die Aktion richte sich an alle Kindergärten und Kindertageseinrichtungen im KVV-Gebiet, in denen Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren betreut werden, heißt es in einer Pressemeldung der Unternehmen. Von deren Seite aus könne ein konkreter Wunsch – wie beispielsweise eine neue Rutsche für den Außenbereeich oder eine Couch für eine Lese-Ecke – an den KVV gerichtet werden.

"Der KVV, die AVG und die VBK möchten nach Eingang aller Einsendungen insgesamt vier Kindergärten oder Kitas gerne eine Freude bereiten und den Kindern der ausgewählten Einrichtungen ein Weihnachtsgeschenk im Wert von je 500 Euro überreichen", wird die Absicht der Aktion in der Pressemeldung zitiert.

Kindergärten und Kitas sollen ihren Wunsch bis Freitag, 15. Dezember, an die Verkehrsbetriebe schicken. Dies sei unter anderem per Mail an kindertraum@kvv.de oder unter www.transmotion.de/kindertraum möglich. Auf der Webseite gibt es auch weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen.