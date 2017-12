Aktion an Heiligabend: Kinder kommen kostenlos in Karlsruher Zoo

Der Karlsruher Zoo hat an allen Feiertagen geöffnet. Für Heiligabend hat man sich noch ein extra Geschenk für die Besucher einfallen lassen: Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos in den Zoo!

"Wir sind ein Zoo, der von vielen Familien besucht wird. Genau diesen wollen wir damit eine Freude machen", sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe. "Viele Familien kommen gerade an Heiligabend zu uns, bevor sie sich nachmittags dem Weihnachtsfest widmen. Es ist auch hier eine besondere Stimmung an diesem Tag. Die Besucher genießen die Ruhe des winterlichen Zoos."

Die Kassen sind täglich von 9 bis 16 Uhr besetzt, nur an Heiligabend und Silvester schließen sie bereits um 15 Uhr. Die Besucher dürfen immer bis zum Einbruch der Dunkelheit in der Anlage verweilen.