vor 4 Stunden Karlsruhe Aktenzeichen "XY...ungelöst": Neue Hinweise zu Karlsruher Enkeltrick-Fall

Nach einem Beitrag in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat die Polizei neue Hinweise zu einem Enkeltrick-Betrugsfall in Karlsruhe erhalten. Mehrere Menschen meldeten sich am Donnerstag bei der Polizei, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Beamten seien nun mit der Auswertung der Hinweise beschäftigt.