In dieser Woche startet der Crazy Palace in eine neue Saison. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz die neue Saison eingeläutet.

Ab Donnerstag gibt es auf dem Messplatz wieder eine Mischung aus Akrobatik und Gourmet essen, in einer besonderen Atmosphäre eines Spiegelzeltes. Kurz vor den ersten Vorstellungen gaben die Verantwortlichen Informationen zum aktuellen Stand des Aufbaus an: Manager Günter Liebherr meinte, dass die Arbeiten zu einem Großteil erledigt seien und lediglich kleinere Details noch verbessert werden. Am heutigen Donnerstagabend findet eine letzte Generalprobe statt, zu der rund 140 ehrenamtlich engagierte Karlsruher eingeladen wurden.

Was ist neu? Der Look, das Zelt - was als "Palast" betitelt wird - und teilweise günstigere Tickets, zum Beispiel für die Preview-Shows. "Crazy Palace wollten wir in eine neue Dimension führen und haben dafür einige Investitionen getätigt", so Geschäftsführer Rolf Balschbach. Im höheren Zelt könnten die Zuschauer nun noch besser die Luftakrobatikshows verfolgen. Sichtbehinderungen in Form von Säulen gibt es im Zelt nicht. Die Technik habe Bassboxen in den Boden eingraben lassen, um eine gute Soundqualität an jeder Stelle zu gewährleisten, wird bei der Pressekonferenz am Donnerstag weiter beschrieben.

"Ohne Essen wäre der Abend nur halb so schön"

Starkoch Sören Anders, der für die perfekte Bewirtung der Gäste sorgen soll, ist ebenfalls guten Mutes. Die Aufgabe für ihn und sein Team ist es, bei einem vollbesetzten Zelt über 270 Personen ein mehr gängiges Menü zu liefern. Das Küchenteam besteht aus drei Köchen, sowie einer Gruppe von Aushilfen, Spülkräften und Servicepersonal.

Um eine so große Anzahl an Essen zur gleichen Zeit zu servieren, ist im wahrsten Sinne des Wortes Fließbandarbeit nötig: Schritt für Schritt werden auf einem Laufband die Teller mit Essen gefüllt. Die Erwartungen der Gäste müssten erfüllt werden, denn "ohne Essen wäre der Abend nur halb so schön", so Anders.

Die Spielzeit beginnt offiziell am 23. November und dauert bis 14. Januar an. Karten gibt es nach der Preview-Phase, also ab kommenden Dienstag, ab 89 Euro. Tickets gibt's unter crazy-palace.de