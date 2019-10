vor 1 Stunde Karlsruhe Achtung Autofahrer: Fridays for Future-Demo legt am Freitag kurzzeitig die Kriegsstraße lahm

Eine Versammlung der "Fridays for Future"-Bewegung findet am Freitag, 25. Oktober, um 14.45 Uhr in der Karlsruher Innenstadt statt. Angemeldet hat die Veranstaltung mit zirka 2.500 Teilnehmenden eine Privatperson. Während des Aufzugs muss die Kriegsstraße kurzzeitig gesperrt werden.