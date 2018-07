Abriss contra Sanierung: Durlacher Online-Petition will historisches Torwächterhaus erhalten

Derzeit liegt ein Bauantrag zum Abriss des alten Durlacher Zoll- und Wachhauses beim ehemaligen Ochsentor in der Ochsentorstraße 32 in Durlach vor. Ein etwa doppelt so großes Gebäude soll hier entstehen, es baut das "Zentrum für individuelle Erziehungshilfen" (Zefie), das bisher in der Ochsentorstraße 19 seinen Sitz hat und sich nun vergrößern will.

Nicht nur der Freundeskreis Pfinzgaumuseum – Historischer Verein Durlach hat sich jedoch vehement gegen einen Abriss des historischen Gebäudes ausgesprochen, auch die Karlsruher Liste (KAL) setzt sich mittlerweile auf städtischer Ebene für den Erhalt der historischen Bausubstanz und des Gesamtensembles mit dem alten Gasthaus "Ochsen" und der ehemaligen Fayence ein. Und auch der Durlacher Ortschaftsrat nahm sich in seiner Maisitzung schon des geplanten Bauvorhabens an. Vertreter von "Zefie" und der ausführende Architekt Andreas Adler, das auch schon in der Pfinztalstraße 26 marode Altstadt-Bausubstanz gegen einen ansprechenden, historisierenden Neubau ersetzt hat, waren anwesend. Adler versprach, sich beim Neubau des Torwächterhauses an die Gestaltungssatzung für die Durlacher Altstadt zu halten. Die hat zwar noch keine rechtliche Geltung, liege den Bauherren aber bereits vor.

Neu-Eigentümer will Abriss und größeren Neubau

Der Abriss - und damit auch ein Neubau - werde aber kommen, erklärte er. "Das Gebäude wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege geprüft", erklärte der Architekt. "Dabei wurde festgestellt, dass es darin kaum noch originale Bausubstanz aus dem 18. Jahrhundert gibt." Die sei größtenteils einer umfangreichen Sanierung in den 70er Jahren zum Opfer gefallen. Deshalb sei das Gebäude mittlerweile auch aus der Denkmalschutzliste entfernt worden und könne abgerissen werden.

"Wir wollen aber mit dem Neubau Gestalt und Geist des Ochsentorgebäudes aufnehmen und erhalten", versprach Adler. Entstehen sollen dort auf etwa 150 Quadratmetern Büro- und Verwaltungsräume für "Zefie" so wie eine Wohngruppe für Jugendliche im ersten Obergeschoss. Der Neubau würde aber wesentlich größer und sich in einer Art "Doppelhaus" auch über das Nachbargrundstück erstrecken.

Gegen den Abriss und den geplanten Neubau hat sich nun in Durlach weiterer Widerstand formiert: Seit Mitte Juni sammelt der neu gegründete Arbeitskreis "Stadtbild Durlach" im Rahmen einer Online-Petition Unterschriften für die Rettung des historischen Baudenkmals. Für das Quorum - gerichtet an Oberbürgermeister Frank Mentrup und den Gemeinderat - werden 2.300 Stimmen benötigt. Rund 300 sind bereits zusammengekommen, davon allerdings nur 170 aus Karlsruhe selbst.

"Das Torwächterhaus hat einen historischen, städtebaulichen Wert als ein die Stadteingangssituation von Norden am ehemaligen Ochsentor prägendes Gebäude. Zusammen mit den Kulturdenkmälern Fayence und dem Hotel 'Zum Ochsen' dokumentiert es einen wichtigen, historischen Zustand im Norden der Altstadt und gehört zudem zur Gesamtanlage", so Robin Cordier, Initiator der Online-Petition, mit der nicht nur der Abriss des Hauses verhindert werden soll. "Wir wollen Politik und Stadtverwaltung zum Nachdenken bringen und die historische Situation am ehemaligen Ochsentor/Steckgraben für die Nachwelt erhalten", beschreibt Cordier die Motivation des neuen Arbeitskreises gegenüber ka-news.

Petition will Abriss des Torwächsterhauses unbedingt verhindern

Auf die Frage, was genau man mit der Petition bewirken möchte, sagt er: "Dass die Abrissgenehmigung nicht erteilt oder wieder zurückgezogen wird und dass die Stadt dazu Stellung nimmt, warum der Abriss jetzt durchgeführt werden soll, obwohl ein ehemaliger Leiter des Stadtplanungsamtes noch in den 90er Jahren öffentlich den Erhalt des Torwächterhauses als wichtiges Gebäude für die Altstadt gefordert und zur Chefsache erklärt hat. Übrigens obwohl es schon damals kein Kulturdenkmal, sondern lediglich 'erhaltenswert' war."

Außerdem fordert der Arbeitskreis eine kulturgeschichtliche und touristische Neubewertung: "Das Objekt beim ehemaligen Ochsentor ist ein wichtiger Punkt im beliebten Nachtwächterrundgang, hier wird sogar die Geschichte dazu erzählt", merkt er an.

Seiner Meinung nach müsse der neue Eigentümer das Torwächterhaus gar nicht unbedingt an die Stadt verkaufen. "Das ist nicht unser vorrangiges Ziel. Unser Ziel ist lediglich der Erhalt des Gebäudes. Wir erwarten von dem Eigentümer, dass er bei Nichtverkauf alternativ zur jetzigen Abrissplanung einen schonenden Umgang im Bestand prüft und durchführt", sagt Robin Cordier im Gespräch mit ka-news. "Eine Planung zur Umnutzung oder zum sanften Umbau des historischen Gebäudes hat bereits eine bekannte Durlacher Architektin entworfen. Unsere Devise für die Altstadt lautet hier ganz klar: Umbau geht vor Abriss!" Falls der Eigentümer das nicht leisten könne, sei man innerhalb des Arbeitskreises auch bereit, einen Käufer zu vermitteln, der dort dann nach den Ideen der Historiker bauen würde.

Torwächterhaus nicht die einzige kritische Stelle

Und das sei natürlich nicht nur im Falle des Durlacher Torwächterhauses so: "Die Petition zum Torwächterhaus ist nur der nach außen sichtbare Beginn unserer aktiven Arbeit. Hierbei waren die zeitkritische Situation und die große, wahrnehmbare Fassungslosigkeit in der Durlacher Bevölkerung bei diesem Abrissvorhaben ausschlaggebend. Wir sehen sehr wohl auch die weiteren Problemfälle in der Durlacher Altstadt", gibt Robin Cordier zu bedenken. Dazu gehöre unter anderem der ins Stadtbild völlig unpassende Schlossschulneubau vor der Karlsburg, "der den Bürger vermutlich noch viel teurer zustehen kommen wird, als bislang öffentlich bekannt", sagt er weiter. Abrissbedroht seien auch bislang geschützte Gebäude in der Kelterstraße und in der Spitalstraße. Die Situationen seien dort teilweise noch undurchschaubarer als beim Torwächterhaus.

"Auch der Festhalle will man offenbar mit einer möglichen Verlegung an den Bahnhof Durlach in der Folge an den Kragen gehen. So gibt es viele Aufreger-Themen. Wir können hier jedoch nur den Finger punktuell in die Wunde legen. Die eigentlichen Aufgaben der gewählten Durlacher Politiker oder die des Stadtamtes können wir nicht übernehmen. Jeder muss an sein Gewissen appellieren", sagt Cordier, die Belange des Arbeitskreises beschreibend.

Mit der Resonanz zufrieden

Mit dem bisherigen Verlauf der Petition ist Cordier absolut zufrieden. Die Resonanz sei "überwältigend" gewesen - schon bevor man mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit ging. Auch von der Wirkungskraft seiner Petition ist der Arbeitskreis überzeugt - sofern man die notwendigen 2.300 Unterschriften erreicht: "Was eine Petition in Karlsruhe alles bewirken kann, sieht man im Falle des Franz-Rohde-Hauses in der Weststadt. Durch den Aufschrei in der Bevölkerung wird sich der Druck auf den Investor und auch auf die Stadtverwaltung zunehmend verstärken. Unseres Wissens sind beim Torwächterhaus die endgültigen Genehmigungen noch nicht erteilt oder noch nicht rechtskräftig. Und es ist nie zu spät, eine möglicherweise unabsichtlich fehlerhafte Entscheidung zu revidieren", sind sich die geschichtsbewussten Durlacher sicher.

Hier geht es zu Online-Petition zum Erhalt des Durlacher Torwächterhauses.