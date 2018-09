Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag vor heftigen Unwettern mit Orkanböen in Karlsruhe und der Region. Die Warnung ist ab 16 Uhr gültig - bis 22 Uhr soll das stürmische Wetter anhalten.

Ursache ist das Tief "Fabienne", welches in Teilen Mitteleuropas, vor allem in Frankreich, Beneluxländer, dem Süden und Südwesten Deutschlands für Orkanböen sorgt. Karlsruher Metereologe Bernhard Mühr informiert auf seiner Webseite: "Das Randtief 'Fabienne' zieht im weiteren Tagesverlauf von England über Belgien und erreicht am Nachmittag den Westen und Südwesten Deutschlands."

Das stürmische Wetter bekamen auch die Veranstalter des Street Food Festivals auf dem Karlsruher Festplatz zu spüren: Sie mussten das zweitägige Essensfestival bereits am Samstagabend aufgrund der starken Windböen abbrechen.

Aufenthalt im Freien vermeiden

Der Deutsche Wetterdienst warnt dabei vor möglichen Gefahren: "Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien."

Aktuelle Daten und Werte gibt es auf www.wettergefahren.de

Aktualisierung 16.30 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung aktualisiert: Es sind auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich. Mehr Informationen unter www.hochwasserzentralen.de.