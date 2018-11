S5

Neue Anschlüsse in Wörth: Die S5 startet künftig um 20.34 Uhr ab Wörth Badepark nach Pforzheim Hauptbahnhof. Zwischen Wörth Badepark und Karlsruhe Rheinbergstraße (20.54 Uhr) fährt sie damit vier bis acht Minuten später. Dadurch kann in Wörth Bahnhof der Anschluss aus dem RE 12041 mit Ankunft um 20.43 Uhr aus Richtung Neustadt aufgenommen werden. Ebenso fährt die S5 ab Wörth Badepark künftig erst um 21.33 Uhr in Richtung Pforzheim Hauptbahnhof. Damit verkehrt sie zwischen Wörth Badepark und Karlsruhe Rheinbergstraße (21.54 Uhr) drei bis acht Minuten später. Am Bahnhof Wörth entsteht dadurch ein Anschluss aus dem RE 12043 mit Ankunft um 21.43 Uhr aus Richtung Bad Bergzabern. Die S5 mit Abfahrt in Söllingen um 19.27 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 20.33 Uhr hat durch die zuvor erwähnten Änderungen keinen Aufenthalt mehr am Haltepunkt Wörth Bürgerpark.