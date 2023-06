Fast sechs Jahrzehnte stand der historische Albtalbahn-Personenwagen 83 auf einer Wiese in Spielberg (Karlsbad)und diente als Heimat für mehrere Bienenvölker. Anfang Juni ist das 1927 in der Waggonfabrik Rastatt – der heutigen BWR Waggonreparatur GmbH - gefertigte Fahrzeug vom Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) mittels Autokran und Tieflader nach Karlsruhe in die Tullastraße gebracht worden.

Bild: Volker Duerr

Dort wird der Wagen nun im „Historischen Depot 1913“, einer denkmalgeschützten Wagenhalle aus dem Jahr 1913, ausgestellt.

Wagen 83 ist vermutlich letzter erhaltener Personenwagen der mehrspurigen Albtalbahn

Wie der TSNV mitteilt, sei das 96 Jahre alte Exponat vermutlich der letzte erhaltene Personenwagen der meterspurigen Albtalbahn. Die Albtalbahn war ursprünglich in den Jahren 1897 bis 1899 als meterspurige Eisenbahn errichtet worden.

Karlsruhe Letzte Ruhe für Karlsruher Bahnen: Dieser Verein bewahrt "historisches Gewissen" Das könnte Sie auch interessieren

Um die Eisenbahnstrecke am Albtalbahnhof mit dem Karlsruher Straßenbahnnetz zu verknüpfen und den Reisenden das Umsteigen auf dem Weg in die Innenstadt zu ersparen, wurde sie in den Jahren 1957 bis 1966 in Etappen von Meterspur auf Normalspur (1.435 Millimeter) umgebaut. Für die alten Fahrzeuge gab es nach der Umspurung keine Verwendung mehr. Sie wurden daher bis auf wenige Exemplare, die an private Interessenten gingen oder im Museum erhalten blieben, verschrottet.

Wagen 83 war bis Anfang der 1960er-Jahre auf der Schiene

Der jetzt in die Fächerstadt gebrachte Wagen 83 stammt aus der letzten für die Albtalbahn beschafften Serie meterspuriger Waggons. Im Laufe seiner Einsatzzeit hatte das Fahrzeug drei Eigentümer, da die Albtalbahn mehrfach den Besitzer wechselte. Beschafft worden war der Wagen 1927 von der Badischen Lokal-Eisenbahn AG (BLEAG). Im Jahr 1931 ging er an die Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft (DEBG) über.

Mit der Übernahme der Albtalbahn durch die kommunale Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) im Jahr 1957 gelangte er schließlich in deren Fahrzeugbestand. Bis Anfang der 1960er-Jahre wurde der vierachsige Wagen hauptsächlich auf der Stammstrecke von Karlsruhe nach Bad Herrenalb eingesetzt. Nach deren Umspurung war er die letzten Jahre auf der Zweigstrecke von Busenbach nach Ittersbach unterwegs.

Vom Personenwagen zum Bienennistplatz

Seit Ende des meterspurigen Betriebs der Albtalbahn-Bergstrecke im Jahr 1964 stand der kürzlich ins "Historische Depot 1913" überführte Wagen 83 dann auf einem Wiesengrundstück in Spielberg. Ein Imker hatte das Fahrzeug damals von der AVG erworben und viele Jahre zur Unterbringung seiner Bienenstöcke genutzt. Der Wagen war hierzu komplett überdacht worden.

"Aufgrund der Einhausung ist das Fahrzeug in einem sehr guten Zustand erhalten", schreibt der TSNV in einer Mitteilung an die Presse. Sogar die Fahrzeugbeschriftung, wie etwa die Wagennummer, die Angaben zum Eigentümer und zu den technischen Daten seien noch vorhanden. Selbst die originalen Emaille-Schilder wie "Nichtraucher", "Raucher" und "Nicht hinauslehnen" seien noch existent.

Bild: Volker Duerr

Ein pensionierter Lokführer der Albtalbahn hatte die beiden TSNV-Mitglieder Reinhard Götz und Markus Weineich auf den Wagen aufmerksam gemacht. Da der umfunktionierte Wagen nach dem Tod des Imkers seit einiger Zeit keine Bienenvölker mehr beheimatet und das Grundstück zukünftig anderweitig genutzt werden soll, haben die Angehörigen den Waggon dem TSNV für die Fahrzeugsammlung im "Historischen Depot 1913" überlassen.

In der Wagenhalle an der Tullastraße sind neben den historischen Karlsruher Straßenbahnen auch eine Museumsbus und die ebenfalls mehrspurige Ellok 2 der Albtalbahn aus dem Jahr 1910 ausgestellt.

Wagen 83 ist nicht mehr vollständig erhalten

Vom Wagen 83 sei allerdings nur der Wagenkasten erhalten. Möglicherweise sind die Drehgestelle mit den Rädern von der AVG damals nicht an den Imker verkauft, sondern separat als Alteisen gewinnbringend verwertet worden, vermutet der TSNV. So habe der Imker die Räder für seine Zwecke schließlich nicht benötigt. Außerdem war der Transport des Waggon somit für den Landwirt leichter.

Beim TSNV ist man indes zuversichtlich, über befreundete Vereine zwei passende Drehgestelle sowie Ersatz für die ebenfalls fehlenden Kupplungen und Schläuche der Saugluftbremse beschaffen zu können, sodass das Museumsfahrzeug in einiger Zeit wieder in äußerlich "komplettem" Zustand ausgestellt werden kann.

Bild: Volker Duerr

Abgesehen von der Ergänzung der fehlenden Komponenten wird das Fahrzeug lediglich vollständig gereinigt, aber nicht neu lackiert, damit die Patina sowie die Originalbeschriftung erhalten bleiben. Ob die – um Platz für die Bienenstöcke zu schaffen – vom Imker Mitte der 1960er-Jahren im Inneren des Waggons auf einer Seite entfernten Holzsitzbänke samt Gepäckablagen rekonstruiert werden, ist noch nicht geklärt. Denkbar ist alternativ auch eine Wand mit alten Aufnahmen vom Wagen 83 und der Ellok 2 auf der Albtalbahn-Bergstrecke aufzustellen und so die letzten Einsatzjahre des historischen Personenwagens zu dokumentieren.