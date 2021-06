900 Personen in Karlsruhe unterwegs: Polizei auch am Samstag bis weit nach Mitternacht im Einsatz

Auch am Samstagabend versammelten sich ab ungefähr 21 Uhr wieder junge Menschen im Karlsruher Schlossgarten um zu feiern. Die Polizei verzeichnete aufgrund konsequenter Ansprachen und Präsenz nur kleinere Vorkommnisse.

"Bei Einbruch der Dunkelheit stellte die Polizei um die 900 Personen im Schlossgarten fest. Diese wurden gegen 22.20 Uhr durch die Einsatzkräfte angesprochen und gebeten, den Schlossgarten zu verlassen. Es handelte sich zumeist um junge Erwachsene, die zum Großteil erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten. Als schwierig erwies es sich, den polizeilichen Platzverweisen Folge zu leisten und nach Hause zu gehen", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Das Verlassen der Innenstadt wurde aufgrund der aktuellen Schienenproblematik in Karlsruhe wohl erschwert. Zwei kurzfristig durch den KVV bereit gestellte Gelenkbusse konnten Abhilfe schaffen.

Viele blieben in der Innenstadt

Ungefähr 150 Menschen versammelten sich aber wieder gegen Mitternacht auf dem Schlossvorplatz, Flaschen wurden auf dem Boden zertrümmert, die Stimmung war laut Polizeiangaben sehr aufgeladen.

"Nach mehreren Aufforderungen zerstreute sich die Menge. Später mussten nochmals um die 70 Personen im Schlossgarten zum Gehen aufgefordert werden, was sich aber problemlos gestaltete. Allerdings trafen sich viele Personen gegen 0.45 Uhr wieder auf dem Platz der Grundrechte, der auch in der Nacht von Freitag auf Samstag stark frequentiert war. Hier befanden sich zum Zeitpunkt des Einschreitens der Polizei ungefähr 300 Personen. Die Einsatzkräfte sahen sich sofort mit heftiger Aggression konfrontiert, Flaschen wurden in Richtung der Einsatzfahrzeuge geworfen", so die Polizei weiter.

Polizei bis weit nach Mitternacht im Einsatz

Verbale Entgleisungen und Beleidigungen schlugen den Beamten entgegen. Der Platz wurde anschließend geräumt, verletzt wurde niemand. Gegen 01.15 Uhr war der Platz der Grundrechte geräumt. Schließlich beruhigte sich die Lage weit nach Mitternacht im innerstädtischen Bereich. Das konsequente Vorgehen der Polizeibeamten zeigte Wirkung, Ausschreitungen wurden im Keim erstickt.