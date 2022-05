Karlsruhe vor 2 Stunden

9- Euro-Ticket auf der Kippe? Endgültige Entscheidung soll erst Ende der Woche fallen

Schwarzwald, Sylt oder was ganz anderes. Viele Bürger haben sich bereits so die eine oder andere Reise ausgemalt. Möglich sollte das durch das 9 Euro-Ticket werden, welches ab kommender Woche in den Verkauf gehen sollte. Doch in Berlin ist der finanzielle Aspekt immer noch nicht geklärt.