Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ sie am Samstagmorgen, 28.Oktober ihre Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Am Mittwoch, den 01.11.2023 wurde die Handtasche der Rentnerin auf einer Parkbank auf dem Gelände des Hauptfriedhof Karlsruhe aufgefunden. Aufgrund ihrer Vorerkrankungen könnte sich die 84-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste Martha V. ist 168 cm groß und von sehr schlanker Statur. Sie hat kinnlange, blondgraue Haare und trägt vermutlich eine Brille.

Ein Foto der gesuchten Frau ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthalt nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/ 66 65 55 5 entgegen.