15:52 81-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Wie die Polizei Karlsruhe nun ergänzend mitteilt, ist der 81-jährige Mann, welcher beim Wohnungsbrand am Montag gegen 23.30 Uhr in der Henriette-Obermüller-Straße in der Südstadt schwere Verbrennungen erlitt, am Dienstagmittag verstorben.

Warum das Feuer ausbrach ist weiterhin unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

15:38 Mehrere Personen mit Drehleiter gerettet

Wie die Berufsfeuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, brannte es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr sollen Flammen an der Fassade nach oben geschlagen haben.

"Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Durlach rasch den Brand unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden sechs Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Es wurden mehrere Personen mit der Drehleier aus den Obergeschossen von Fenstern und Balkonen gerettet, da der Treppenraum wegen starkem Rauch nicht mehr begehbar war", so die Feuerwehr weiter.

Eine Person wurde schwerverletzt aus der Brandwohnung gerettet und ins Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person wurde mit internistischen Problemen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden 21 Personenaus dem Gebäude gerettet oder ins Freie gebracht. Das gesamte Gebäude wurde belüftet. Zum jetzigen Zeitpunktkönnen die Bewohner nicht in ihre Wohnungen übernachten und kommen bei Angehörigen unter.

09:13 Eine Wohnung im Vollbrand

Laut Angaben der Deutschen Presseagentur (DPA) sei eine einzelne Wohnung in Vollbrand geraten. Auf die anderen Wohnungen des vierstöckigen Mehrfamilienhauses in der Südstadt sei das Feuer nicht übergesprungen. Jedoch sei es zu Rauchschäden gekommen, die auch die Einwohner bedrohten. Insgesamt mussten 21 Personen aus dem Gebäude gerettet werden - dabei kamen auch Drehleitern der Feuerwehr zum Einsatz.

Die Erdgeschosswohnung sei aufgrund der Flammen nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen nach belaufe sich der Gesamtschaden am Gebäude auf rund 500.000 Euro.

07:30 Eine schwerverletzte Person

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Person wurde schwerverletzt geborgen, mehrere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen.

