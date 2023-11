Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, fuhr eine 67-jährige Autofahrerin gegen 13.55 Uhr von einem Privatgrundstück auf die Kallmorgenstraße in Grötzingen. Hierbei übersah sie offenbar den 74-Jährigen der zu Fuß unterwegs war und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß kam der 74-Jährige zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er am Abend verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.