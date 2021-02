vor 2 Stunden 730 Corona-Verstöße: Baden-Württemberg zieht Bilanz zum "Schmutzigen Donnerstag"

In einer Pressemitteilung bilanziert das Land Baden-Württemberg den Auftakt zum gestrigen Altweiberfasnacht. Dieser sei, so Innenminister Thomas Strobl, "ohne besondere Vorkommnisse" gewesen. Mit dem "Schmotzigen Dunschtig“ beginnt nicht nur im Schwäbisch-Alemannischen die eigentliche Fastnachtszeit. Wo die Polizei üblicherweise mit der Sicherheit rund um diverse Veranstaltungen gut beschäftigt ist, lag in diesem Jahr der Fokus einzig und allein auf dem Infektionsschutz.