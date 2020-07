vor 4 Stunden Karlsruhe Haftbefehl erlassen: 73-Jähriger soll Mädchen in Rintheim missbraucht haben

Ein 73 Jahre alter Mann ist in Karlsruhe wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Kindes in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll am Samstag eine Siebenjährige in eine Tiefgarage in Rintheim gelockt und dort unsittlich berührt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zeugen hätten die Tat am vergangenen Samstag beobachtet, den Verdächtigen festgehalten und die Polizei gerufen, hieß es weiter.