vor 3 Stunden Karlsruhe 71-Jährige sexuell belästigt: Exhibitionist in der Karlsruher Oststadt gemeldet

In "schamverletzender Weise" hat sich am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 71-Jährigen im Bereich der Karlsruher Oststadt verhalten. Die zutiefst verstörte Rentnerin habe sich anschließend an die Polizei gewandt, die seitdem nach besagtem Mann fahndet.