16.06.2018 05:55 Eggenstein-Leopoldshafen 70 Zentimeter Hochwasser: Fahrzeug bleibt im Rhein liegen

Am Freitagabend blieb ein 21-jähriger Mann mit einem Fahrzeug in Eggenstein-Leopoldshafen im Rhein liegen. Der Mann fuhr, trotz Hochwasser, durch eine überflutete Senke zwischen dem Rheinufer und einem Damm, so die Polizei in einer Pressemitteiung.