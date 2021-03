vor 1 Stunde Karlsruhe 69-jährige VW-Fahrerin kollidiert mit Straßenbahn am Karl-Wilhelm-Platz

Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, ist eine 69-Jährige mit ihrem Auto am Karl-Wilhelm Platz mit einer heranfahrenden Straßenbahn kollidiert. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings entstand ein Schaden von 10.000 Euro.