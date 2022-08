von (pol/cak)

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Karlsruhe war eine 19-jährige Reiterin gegen 11.55 Uhr im Galopp auf einem Wald- und Feldweg von der Carl-Schöpf-Hütte in Richtung Rimmelsbacherhof unterwegs. Als die Reiterin auf dem Weg zwei Fußgänger erkannte, versuchte sie das Pferd abzubremsen. Da das Pferd jedoch nicht reagierte und weitergaloppierte kam es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den Fußgängern und dem Pferd.

"Die Reiterin wurde hierbei vom Pferd abgeworfen und die beiden Fußgänger stürzten zu Boden. Glücklicherweise wurden der 66-jährige Fußgänger und die Reiterin lediglich leicht verletzt. Das Pferd trug nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzungen davon. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten die beide Fußgänger in ein Krankenhaus", so die Polizei in einer Pressemitteilung.