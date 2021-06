vor 1 Stunde Karlsruhe 66-jähriger Christian Hoerweg aus Karlsruhe vermisst

Seit Mittwochvormittag, den 23. Juni, wird der zeitweise in Karlsruhe wohnhafte Christian Hoerweg vermisst. Zuletzt habe er die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Karlsruher Oststadt verlassen und sei seither unbekannten Aufenthalts. Nach Angaben der Polizei könnte sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden.