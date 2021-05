vor 1 Stunde Karlsruhe 60.000 Euro Schaden: Mercedes Fahrer beschädigt Autos und Laternenmast in Rüppurr

Zwei unbekannte Männer haben am Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, mit einem Mercedes drei geparkte Autos in der Diakonissenstraße beschädigt und sind anschließend gegen einen Laternenmast geprallt. Zeugen konnten noch erkennen, wie die zwei Männer sich zu Fuß in Richtung Herrenalber Straße davonmachten und den Unfallwagen vor Ort stehenließen. Der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.