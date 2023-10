Karlsruhe 25. Oktober 2023, 14:11 Uhr

60.000 Euro Schaden bei Unfall in Palmbach - Talstraße zeitweise gesperrt

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen in Karlsruhe-Palmbach zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Richtung Durlach geführt. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. An dem Vorfall waren zwei Busse und ein Lkw beteiligt.