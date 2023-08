In diesem Fall bestand der Verdacht einer Straftat wegen Steuerhinterziehung. Die Ware wird in solchen Fällen vom Zoll vernichtet. Erst Mitte Juli hatte der Zoll in Karlsruhe mehrere Sisha-Bars und Läden kontrolliert und dabei insgesamt rund 300 Kilo unversteuerten Tabak sowie unversteuerte E-Shishas sichergestellt.

"Konsumenten von Wasserpfeifentabak können Wasserpfeifentabak in einer maximalen Verkaufsgröße von 25 Gramm erwerben. Der Gesetzgeber hat Waren der bis dahin üblichen Verkaufseinheiten von 200 Gramm durch das Tabaksteuermodernisierungsgesetz (TabStMoG) verboten. Eine Übergangsregelung ist zum 1. Juli abgelaufen", so die Stadt.