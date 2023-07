Zu einem guten Arbeitsumfeld gehören neben flexiblen Arbeitszeiten, Karrieremöglichkeiten und einer guten Unternehmenskultur auch ein faires Gehalt. Die meisten Arbeitnehmenden haben allerdings Schwierigkeiten dabei herauszufinden, wie sie ihr Gehalt angemessen verhandeln (Gehaltsverhandlung, Einstiegsgehalt) können. Der Gehaltsreport 2023 nennt sechs Punkte, die für ein höheres Gehalt sprechen könnten. Woran man sich dabei am besten orientiert und was es zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

1. Die Region kann für ein höheres Gehalt sprechen

Auch wenn man überall den gleichen Job macht, haben einige vielleicht schon bemerkt, dass sich das Gehalt je nach Bundesland oder Region unterscheiden kann. Dabei sind insgesamt deutliche Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands zu erkennen. Der Gehaltsreport ermittelt dazu das Mediangehalt in den jeweiligen Bundesländern. Damit ist gemeint, dass genau die Mitte der Einkünfte der Erwerbstätigen ermittelt wird.

In Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen liegen die Mediangehälter bei über 45.000 Euro im Jahr. Wohingegen die Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen unter 37.000 Euro im Jahr liegen.

Hamburg: 48.132 Euro Mediangehalt

48.132 Euro Mediangehalt Baden-Württemberg: 47.962 Euro Mediangehalt

47.962 Euro Mediangehalt Hessen: 47.762 Euro Mediangehalt

47.762 Euro Mediangehalt Bayern: 46.757 Euro Mediangehalt

46.757 Euro Mediangehalt Nordrhein-Westfalen: 44.230 Euro Mediangehalt

44.230 Euro Mediangehalt Bremen: 43.434 Euro Mediangehalt

43.434 Euro Mediangehalt Berlin: 43.179 Euro Mediangehalt

43.179 Euro Mediangehalt Rheinland-Pfalz: 41.972 Euro Mediangehalt

41.972 Euro Mediangehalt Niedersachsen: 41.924 Euro Mediangehalt

41.924 Euro Mediangehalt Saarland: 41.462 Euro Mediangehalt

41.462 Euro Mediangehalt Schleswig-Holstein: 40.820 Euro Mediangehalt

40.820 Euro Mediangehalt Sachsen: 37.037 Euro Mediangehalt

37.037 Euro Mediangehalt Brandenburg: 36.607 Euro Mediangehalt

36.607 Euro Mediangehalt Thüringen: 36.588 Euro Mediangehalt

36.588 Euro Mediangehalt Mecklenburg-Vorpommern: 36.191 Euro Mediangehalt

36.191 Euro Mediangehalt Sachsen-Anhalt: 36.122 Euro Mediangehalt

2. Die Größe des Unternehmens kann für ein höheres Gehalt sprechen

Neben den Standorten unterscheiden sich Unternehmen auch oft in ihrer Größe. Es ist nicht verwunderlich, dass größere Unternehmen auch bessere Gehälter zahlen. So lässt sich als Faustregel festhalten: Je größer das Unternehmen, desto höher das mittlere Einkommen seiner Beschäftigten. Um herauszufinden, ob man angemessen bezahlt wird, kann hier neben einem Blick in die Statistik auch Nachfragen bei Kollegen im gleichen Unternehmen hilfreich sein.

Je größer ein Unternehmen, desto höher das mittlere Gehalt:

1 bis 50 Mitarbeitende: 38.180 Euro Mediangehalt

38.180 Euro Mediangehalt 51 bis 500 Mitarbeitende: 43.957 Euro Mediangehalt

43.957 Euro Mediangehalt 501 bis 5000 Mitarbeitende: 47.986 Euro Mediangehalt

47.986 Euro Mediangehalt Mehr als 5000 Mitarbeitende: 53.666 Euro Mediangehalt

3. Der Bildungsgrad spielt eine Rolle für ein höheres Gehalt

In vielen Berufen ist ein höherer Bildungsgrad für ein höheres Gehalt verantwortlich. In einigen Berufen ist ein Einstieg ohne Studienabschluss gar nicht möglich, wie etwa als Arzt oder Anwältin. Dabei sind die Berufe, die einen höheren Bildungsabschluss voraussetzen, oft die bestbezahlten. Wer also einen höheren Bildungsabschluss hat, sollte in der Regel auch mehr verdienen als die Kollegen, die einen niedrigeren Bildungsabschluss haben.

Grundsätzlich gilt:

Akademiker und Akademikerinnen: 58.602 Euro Mediangehalt

58.602 Euro Mediangehalt Nicht-Akademiker und -Akademikerinnen: 41.509 Euro Mediangehalt

4. Die Branche kann für ein höheres Gehalt sprechen

Um den richtigen Beruf für sich zu finden, sollte man einer Arbeit nachgehen, die einem Spaß macht. Leider ist die Arbeit, die einem Spaß macht, aber nicht immer die Arbeit, mit der man am meisten verdient. Oft hängt das Gehalt damit zusammen, in welcher Branche oder in welchem Beruf man arbeitet. Die bestbezahlten Branchen in Deutschland sind mit mehr als 56.000 Euro im Median die Luft- und Raumfahrt und das Bankenwesen. Auch in der Pharmabranche und der Automobilbranche ist man mit mehr als 50.000 Euro Jahresmedian noch in den besser bezahlten Branchen unterwegs.

Zu den bestbezahlten Branchen gehören:

Bankensektor: 57.600 Euro Mediangehalt

57.600 Euro Mediangehalt Luft- und Raumfahrtindustrie: 56.200 Euro Mediangehalt

56.200 Euro Mediangehalt Pharmabranche: 54.800 Euro Mediangehalt

54.800 Euro Mediangehalt Automobilindustrie: 52.395 Euro Mediangehalt

5. Die Berufsgruppe kann für ein höheres Gehalt sprechen

Wer viel Gehalt verdienen will, kann sich auch einen Job in den bestbezahlten Berufsgruppen suchen. Ärztinnen und Ärzte gehören zu den bestbezahlten Berufen in Deutschland. Auch im Consulting oder im Einkauf kann man viel Geld verdienen. Dabei spielen gleichzeitig die anderen Faktoren für ein höheres Gehalt eine Rolle. Größere Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitenden in Einkauf und Logistik in der Regel ein höheres Gehalt als kleinere.

Zu den bestbezahlten Berufsgruppen gehören:

Ärzte und Ärztinnen: 93.793 Euro Mediangehalt

93.793 Euro Mediangehalt Unternehmensberaterinnen und -berater: 53.956 Euro Mediangehalt

53.956 Euro Mediangehalt Ingenieure und Ingenieurinnen: 52.577 Euro Mediangehalt

6. Die Berufserfahrung kann für ein höheres Gehalt sprechen

Was alle Berufsgruppen gemeinsam haben, ist die Faustregel, dass man mit mehr Berufserfahrung in der Regel auch mehr verdient. Das hängt auch damit zusammen, dass die Arbeitnehmenden, für die ein Tarifvertrag gilt, automatisch mit den Jahren in ihren Erfahrungsstufen aufsteigen. Aber auch in Unternehmen ohne Tarifvertrag gilt: Je mehr Berufserfahrung, desto mehr Gehalt auf dem Lohnzettel. Der Gehaltsreport hat dazu einen Zeitstrahl erstellt, der das Medianeinkommen von Arbeitnehmenden im Laufe der Berufsjahre zeigt.