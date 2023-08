Nach derzeitigem Stand befuhr der Unfallverursacher gegen 15.10 Uhr, am Samstag, von der Straße Am Wall kommend, die Heussstraße in Linkenheim-Hochstetten. An der Kreuzung zum Spöcker Weg nahm er offenbar einen zu großen Bogen beim Rechtsabbiegen und streifte aufgrund dessen einen weiteren Autofahrer, welcher verkehrsbedingt an der Kreuzung hielt.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,3 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 58-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.