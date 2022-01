Die Polizei gibt eine Vermisstenmeldung nach einem 53-jährigen Karlsruher heraus. Eine Gefährdung des Mannes sei nicht auszuschließen, weshalb die Behörden um Mithilfe bitten.

Seit Dienstagabend wird der in Karlsruhe-Beiertheim wohnhafte 53 Jahre alte Rainer B. vermisst, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Vermisste befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation wobei eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen ist. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Aufenthaltsort von Rainer B. blieben bislang ohne Erfolg.

Rainer B. ist etwa 175 cm groß, von schlanker Statur und hat grau melierte, sehr kurze Haare. Er ist vermutlich dunkel gekleidet und trägt eine Brille. Außerdem könnte der Vermisste mit einem Hyundai i10, in der Farbe Weiß mit Karlsruher Zulassung unterwegs sein.

Fotos des Vermissten und dessen Fahrzeugs seien unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes oder dem gesuchten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.