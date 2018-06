Ein Betrunkener wollte Samstagfrüh, gegen 0.30 Uhr, seine Rechnung in einem Café in der Karlsruher Kaiserstraße nicht bezahlen und beleidigte stattdessen die Bedienung. Bei einer anschließend durchgeführten Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Einer der beiden Beamten musste sogar frühzeitig vom Dienst entlassen werden.

Aufgrund seiner Verhaltensweise forderten die beiden 25- und ein 27-jährigen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz den 53-jährigen Mann in der Gaststätte auf, mit nach draußen zu kommen. "Da er der Aufforderung nicht nachkam und vielmehr nach draußen gezerrt werden musste, beschlossen die Polizisten den 53-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen", heißt es in einer Pressemitteilung. Nur unter "massiver Kraftanstrengung" war es den Beamten möglich, Handfesseln anzulegen.

Doch als er zum Streifenwagen gebracht werden sollte, ließ er sich zu Boden fallen und musste getragen werden. "Er versuchte sich loszureißen und wollte einem Polizeibeamten in die Wade beißen", so die Polizei weiter. Das war noch nicht alles: Während der Autofahrt drohte der 53-Jährige laut Polizei mit Kopfstößen. Diese versuchte er im Anschluss umzusetzen. Der neben ihm platzierte Polizeibeamte konnte die Versuche aber mit der flachen, rechten Hand abwehren.

Anschließend rastete der Betrunkene weiter aus. "Nur unter größter Kraftanstrengung war es möglich ihn zu fixieren", heißt es. Der Weg aus dem Auto in die Gewahrsamzelle verlief nach Polizeiangaben ähnlich schwierig. Der 53-Jährige musste erneut getragen werden. Zur körperlichen Durchsuchung wurde der Mann am Boden fixiert. Schwierig gestaltete sich auch die ärztliche Haftfähigkeitsuntersuchung und Blutentnahme.