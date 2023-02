von (pol/els)

Der Beschuldigte und ein 27-jähriger Mann gerieten während ihrer Arbeitszeit als Sicherheitsbedienstete im Karlsruher Rheinhafen aus noch nicht geklärter Ursache in Streit, so der derzeitige Ermittlungsstand.

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt, entwickelte sich daraus im Bereich eines Pförtnerhäuschens eine körperliche Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll der Beschuldigte mit einer Schere mehrfach auf den Geschädigten eingestochen und dabei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Täter am Tatort widerstandlos fest. Der Geschädigte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Unter anderem erlitt er Stichverletzungen am linken Arm und im Brustkorb-Bereich.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an.