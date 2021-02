vor 2 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe "Zu Pandemie-Zeiten ist das schon peinlich": ka-news.de-Leser genervt von Online-Fehlermeldung beim Briefwahl-Antrag

Wahlen zu Corona-Zeiten - hier hat die Briefwahl inzwischen Hochkonjunktur. Einfach online beantragt und schon bekommen die Bürger alles zugeschickt was man braucht. Eine Ausnahme besteht jedoch immer: Wenn die Technik versagt - so geschehen am heutigen Freitag. Wie ein ka-news.de Leser der Redaktion mitteilte, soll eine Fehlermeldung erscheinen, sobald auf den Link "Wahlschein online beantragen" geklickt wird. Was da los ist? ka-news.de hat nachgeforscht.