Karlsruhe vor 1 Stunde

50-Jähriger zeigt Hitlergruß in Karlsruher Straßenbahn und bedroht dunkelhäutigen Fahrgast

Ein 50-jähriger Mann soll am Freitag, gegen 16 Uhr, in einer Straßenbahn in Hagsfeld den Hitlergruß gezeigt und mit einem Messer in Richtung eines dunkelhäutigen Fahrgastes gedroht haben. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung, die nun nach Zeugen sucht. ka-news.de hatte bereits gestern über einen Vorfall am Hagsfelder Bahnhof berichtet.