5 Tipps gegen Betrug: Polizei warnt vor falschen Beamten am Telefon

Ganze acht Anzeigen in zwei Stunden erhielt Polizeirevier das Ettlingen am vergangenen Mittwoch aufgrund von Betrugsversuchen. Ein unbekannter Mann gebe sich dabei am Telefon fälschlicherweise als Polizist aus. Welche Tricks dabei genutzt wurden und wie man sich vor derartigen Maschen schützen kann, erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.