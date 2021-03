vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe 5. Tag unter 100er Marke: Stadtkreis Karlsruhe darf ab Samstag wieder lockern

Lockerungen oder keine Lockerungen? Heute ist der fünfte Tag in Folge, an welchem die Karlsruher Inzidenz unter der 100er Marke liegt. Das heißt: Click & Meet und Co. dürften eigentlich wieder stattfinden. Nun ist auch die Bestätigung vom Landratsamt eingetroffen. Die besagt: Der Stadtkreis Karlsruhe darf wieder Lockerungen vornehmen. Der Landkreis bleibt hierbei außen vor. Mit einer Inzidenz von 112,6 liegt er deutlich über der 100er Marke.