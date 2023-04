Nach langen Diskussionen und viel Wirbel um die Finanzierung ist es endlich da: das Deutschlandticket. Für 49 Euro im Monat sollen Menschen in Deutschland nun vergünstigt durch das Land reisen können.

Das Deutschlandticket soll der Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus dem vergangenen Jahr sein. Doch statt einfacher Monatskarte ist es nur im monatlich kündbaren Abo erhältlich. Dafür gibt es teilweise auch Vergünstigungen, wie beispielsweise als Jobticket. Und auch bei Studentinnen und Studenten sollen die Semestertickets entsprechend angepasst werden.

Aber es gibt auch Kritik: Beispielsweise wird bei der Bestellung auch der Schufa-Status abgefragt. Und auch die Mitnahmeregeln für Fahrräder und Tiere sind in allen Verkehrsbetrieben unterschiedlich geregelt - ein wahrer Flickenteppich.

Doch wie auch beim 9-Euro-Ticketist der Nachfolger nicht überall gültig. Und vor allem auch nicht in allen Zügen der Deutschen Bahn. Worauf Sie achten müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Deutschlandticket: Diese Regionalzüge dürfen Sie nicht nutzen

Generell gilt das Deutschlandticket in allen Zügen des Schienenpersonennahverkehrs und auch im öffentlichen Personennahverkehr aller teilnehmenden Verkehrsverbünde. So können Ticketinhaber überall in Deutschland beispielsweise den Nahverkehr nutzen und brauchen kein extra Ticket vor Ort kaufen.

Doch im Fernverkehr gilt das Ticket nicht überall. Wie auch schon beim 9-Euro-Vorgänger sind Züge wie ICs, ECs oder ICEs vom Deutschlandticket ausgenommen. Und auch andere Fernverkehrsanbieter, wie FlixTrain, können mit dem Ticket nicht genutzt werden.

Und obwohl das Ticket eigentlich in den Regionalzügen der Deutschen Bahn gilt, gibt es auch hier eine Ausnahme: Züge, die von der DB Fernverkehr AG betrieben werden, sind ebenfalls vom Deutschlandticket ausgenommen. Das war auch schon beim 9-Euro-Ticket der Fall.

Deutschlandticket: Wie finde ich heraus, wer die Bahnfahrt betreibt?

Um herauszufinden, ob Ihr Wunschzug von der DB Fernverkehr AG betrieben wird, nehmen Sie am besten die DB Navigator App zur Hilfe. Dort können Sie nach Verbindungen suchen. Öffnen Sie eines der Suchergebnisse und klicken Sie dann auf den nach unten gerichteten Pfeil neben der Zugnummer. Dort ist der Betreiber, der die Zugfahrt durchführt, aufgelistet.