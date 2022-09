Karlsruhe vor 26 Minuten

48-Jähriger verursacht Unfall bei Karlsruhe-Süd durch Aquaplaning

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Landesstraße 605 und der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd wurden am Montagabend, gegen 23 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Schaden soll sich auf rund 23.000 Euro belaufen.