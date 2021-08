vor 34 Minuten Karlsruhe 45-Jähriger entblößt sich in Karlsruhe vor 13 Jahre alten Kind

Ein erheblicher alkoholisierter und psychisch auffälliger 45 Jahre alter Mann hat sich am Samstag gegen 13.05 Uhr im Bereich der Kaiserallee entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert, als ihn ein 13-Jähriger passierte, der dort in Begleitung seines Vaters zu Fuß unterwegs war.