von (pol/cak)

Nach derzeitigem Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe gibt es keine konkreten Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort der Frau. Es sei davon auszugehen, dass die Frau psychische Probleme hätte und sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet, weshalb die Polizei um Mithilfe bei der Suche bittet.

"Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, hat eine kräftige Statur, trägt blondes mittellanges Haar. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose sowie einem neongrünem T-Shirt. Vermutlich ist sie barfuß unterwegs. Ferner besitzt sie am rechten Unterschenkel ein Tattoo in Form einer Rose sowie am linken Unterarm ein weiteres nicht bekanntes Tattoo", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Auffinden der vermissten Frau übernommen. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-55 55 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. Ein Bild der Vermissten liegt nicht vor.