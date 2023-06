Karlsruhe vor 1 Stunde

41-Jähriger von drei Männern in Karlsruhe-Neureut ausgeraubt

Nach Angaben der Polizei haben drei bislang unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen, 7. Juni einen 41-jährigen Mann an der Haltestelle Bärenweg in Karlsruhe-Neureut ausgeraubt.