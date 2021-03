vor 1 Stunde Weingarten In Streit geraten: 39-Jähriger sticht in Weingarten auf Bekannten ein

Ein 39-Jähriger soll in Weingarten versucht haben, einen Bekannten umzubringen. Er sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach bereits Mitte Februar in der Wohnung des 36 Jahre alten Opfers. Der Mann habe mit Freunden Alkohol getrunken, als der 39-Jährige zu der Gruppe stieß.